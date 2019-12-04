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Milli yüzücü Emre Sakçı'dan tarihi başarı
Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası 50 metre kurbağalamada gümüş madalya aldı, Türkiye'ye bu alandaki ilk madalyasını kazandırdı.
Spor 04.12.2019, 23:16
Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası 50 metre kurbağalamada gümüş madalya aldı, Türkiye'ye bu alandaki ilk madalyasını kazandırdı.
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