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Milli yüzücü Emre Sakçı'dan tarihi başarı

Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası 50 metre kurbağalamada gümüş madalya aldı, Türkiye'ye bu alandaki ilk madalyasını kazandırdı.

Spor 04.12.2019, 23:16
Milli yüzücü Emre Sakçı'dan tarihi başarı
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Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası 50 metre kurbağalamada gümüş madalya aldı, Türkiye'ye bu alandaki ilk madalyasını kazandırdı.

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#spor
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