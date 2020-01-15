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Milli voleybolcu Meryem Boz elemelerin MVP'si seçildi

Milli voleybolcu Meryem Boz, 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Spor 15.01.2020, 23:31
Milli voleybolcu Meryem Boz elemelerin MVP'si seçildi
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılma hakkını elde eden milli takımın sporcularından Meryem Boz'un Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından elemelerin en değerli oyuncusu (MVP) seçildiği kaydedildi.

Meryem Boz, elemelerde oynadığı 5 karşılaşmada ürettiği 85 sayıyla milli takımın en skorer oyuncusu olmuştu.

Elemelerin finalinde Almanya'yı 3-0 yenen milli takım, 2012 Londra Olimpiyatlarının ardından tarihinde ikinci kez olimpiyat vizesi almıştı.

Muhabir: Yunus Kaymaz


#spor
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