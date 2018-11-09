Milli tekvandoculardan 5 madalya

İSTANBUL (AA) - Polonya'da düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular 1 altın ve 4 bronz olmak üzere 5 madalya aldı.

Başkent Varşova'da devam eden şampiyonanın ikinci gün müsabakaları yapıldı.

Kadınlar 49 kiloda mücadele eden Merve Dinçel, altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Aynı kiloda Havva Nur Çoban ile 62 kiloda tatamiye çıkan İkra Kayır ve Sena Nur Ertürk bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 80 kiloda yarışan Hasan Can Lazoğlu da bronz madalya elde etti.

Organizasyon, 11 Kasım Pazar günü sona erecek.