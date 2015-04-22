Mersin İdmanyurdu’ndan Taraftara Çağrı

Mersin İdmanyurdu Kulübü Asbaşkanı Ayhan Erdem, takımın ligde kalan 7 maçtan 4’ünü iç sahada oynayacağını ifade ederek, "Mersin Stadı 8 aylık aradan sonra ilk kez Spor Toto Süper Lig maçına ev sahipliği yaptı. Zeminde herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını memnuniyetle gördük. Kalan 4 maçta Mersin İdmanyurdu’lu taraftarların yeni stadı tamamen dolduracağına inanıyoruz” dedi.Akhisar Belediyespor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdem, ligin kaliteli iki takımının mücadele ettiğini vurgulayarak, "Akhisar Belediyespor, puan cetvelinde iyi yerde olmasa da ligin kaliteli takımlarından birisi. Bizim açımızdan zor bir maç olacağını biliyorduk. Buna rağmen oyuncularımız hem ilk yarıda hem ikinci yarıda etkili bir oyun sergilediler. İkinci yarıya golle başladık. Maçı 3 puanla bitirmeye yakın taraftık ancak uzatma dakikalarında yediğimiz golle maç 1-1 eşitlikle bitti ve her iki takım da birer puan aldı. Puan cetvelindeki yerimize baktığımızda, teknik direktörümüz Rıza Çalımbay’ın sezon başında koyduğu hedefe yakın olduğumuzu görüyoruz. Mersin İdmanyurdu Spor Toto Süper Lig’de kalıcı olacak ve ligi bitirebildiği en iyi yerde bitirecektir demiştik. Şu an 7. sıradayız ve 7 maçımız daha var. Oyuncularımızın gösterdiği performans önümüzdeki 7 maç için olumlu sinyaller verdi” diye konuştu."TARAFTARLARIN YENİ STADI TAMAMEN DOLDURACAĞINA İNANIYORUZ"Artık maçlarını Mersin Stadyumu’nda yaptıklarını belirten Erdem, "Mersin Stadı 8 aylık aradan sonra ilk kez Spor Toto Süper Lig maçına ev sahipliği yaptı. Zeminde herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını memnuniyetle gördük. Mersin İdmanyurdu’nun kalan maçlarını yeni Mersin Stadı’nda oynayacağını daha önce açıklamıştık. Bu sezon evimizde oynayacağımız 4 maçımız kaldı. Torku Konya, Galatasaray, Fenerbahçe ve İstanbul Başakşehir maçlarını Mersin Stadı’nda oynayacağız. Galatasaray ve Fenerbahçe maçları arka arkaya oynanacak. Kalan 4 maçta Mersin İdmanyurdu taraftarının yeni stadı tamamen dolduracağına inanıyoruz. Türkiye’nin en modern, konforlu, ulaşımı rahat, akustiği en güzel statlarından birine sahibiz. Mersin İdmanyurdu’nun ligi en iyi yerde bitirmesini canı gönülden isteyen taraftarımızın kalan 4 maçta Mersin Stadı’nı doldurarak Türk futbol kamuoyuna Mersin İdmanyurdu’nun ne kadar büyük ve köklü bir camia olduğunu bir kez daha göstermesini umut ediyoruz” şeklinde konuştu.