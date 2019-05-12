Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü maçından notlar





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, son maçlarına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.

Son 4 maçını kazanamayan turuncu-lacivertli takımda Abdullah Avcı, bir önceki lig karşılaşması olan Demir Grup Sivasspor mücadelesine göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.

Avcı, kaptan Emre Belözoğlu, Robinho, İrfan Can Kahveci ve Serdar Taşçı'yı yedekler arasında tutarken, Riad Bajic, Fedor Kudriashov, Stefano Napoleoni, Milos Jojic ve Gökhan İnler'e ilk 11'de şans verdi. Kart cezalısı Eljero Elia da bu mücadelede takımındaki yerini alamadı.



Abdullah Avcı, kalede Mert Günok, savunmada Caiçara, Mahmut Tekdemir, Kudriashov, Gael Clichy, orta sahada Gökhan İnler, Jojic, Edin Visca, Soner Aydoğdu ve Napoleoni, forvette ise Bajic ilk 11'iyle takımını sahaya sürdü.



İstanbul ekibinde sakatlıkları süren Arda Turan, Moldovalı stoper Alexandru Epureanu ve Senegalli golcü Demba Ba ise kadroda yer almadı.





- MKE Ankaragücü taraftarı, tribündeki yerini aldı





Medipol Başakşehir ile MKE Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmada konuk ekibin taraftarları, tribünde kendilerine ayrılan yeri büyük ölçüde doldurdu.

Başkent ekibinin taraftarları, maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.