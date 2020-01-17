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Medipol Başakşehir, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına hazır
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Spor 17.01.2020, 20:16
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahadaki idman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 18. haftasında yarın saat 17.00'de BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.