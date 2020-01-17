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Medipol Başakşehir, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına hazır

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor 17.01.2020, 20:16
Medipol Başakşehir, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına hazır
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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahadaki idman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, 5’e 2 pas oyununun ardından pas ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 18. haftasında yarın saat 17.00'de BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

#spor
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