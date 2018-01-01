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Manchester United üç maç sonra kazandı

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Everton'ı 2-0 yenen Manchester United, üç maç sonra galip geldi.

01 Ocak 2018 Pazartesi 23:47
Manchester United üç maç sonra kazandı
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İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Manchester United, deplasmanda Everton'ı 2-0 mağlup etti.

Premier Lig'de son haftalarda zirveden uzaklaşan Manchester United, Goodison Park'ta Everton'a konuk oldu.

Manchester United, 57. dakikada Anthony Martial ve 81. dakikada Jesse Lingard'ın golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Ligde üç hafta sonra kazanan Manchester United, 47 puana ulaşarak maç fazlasıyla Chelsea'nin önünde ikinci sıraya yükseldi. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Everton ise 27 puanla 9. sırada kaldı.

Muhabir: Mutlu Demirtaştan


Anahtar Kelimeler:
EvertonFutbolİngiltere Premier LigManchester UnitedSpor
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