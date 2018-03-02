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Manchester City deplasmanda Arsenal'i yendi

İngiltere Premier Lig'in 28. hafta maçında Manchester City konuk olduğu Arsenal'i 3-0 mağlup etti.

02 Mart 2018 Cuma 01:17
Manchester City deplasmanda Arsenal'i yendi
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İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'in 28. hafta maçında Manchester City deplasmanda Arsenal'i 3-0'lık skorla geçti.

Başkent Londra'daki Emirates Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Manchester City, 15. dakikada Bernardo Silva, 28. dakikada David Silva ve 33. dakikada Leroy Sane'nin attığı gollerle ilk yarıyı Arsenal karşısında 3-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıda iki takım da gol bulamayınca Manchester City müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

Türk asıllı Alman futbolculardan, Arsenal'de oynayan Mesut Özil ve Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla lider Manchester City puanını 75'e çıkarırken, Arsenal 45 puanla 6. sırada yer aldı.

Muhabir: Serhat Bağbars

Anahtar Kelimeler:
ArsenalFutbolİngiltere Premier LigManchester CitySpor
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