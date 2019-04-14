Malatya'da puanlar paylaşıldı

MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor- Aytemiz Alanyaspor karşılaşması, 1-1 eşitlikte tamamlandı.

2. dakikada Kamara, kaleci Haydar ile karşı karşıya kaldı. Kamara, kaleci Haydar'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Video Yardımcı Hakem Sistemi'ne (VAR) başvuran hakem Serkan Çınar penaltı kararı verdi.

7. dakikada penaltıyı kullanan Adem Büyük, şık bir vuruşla topu kaleci Haydar Yılmaz'ın sağında ağlarla buluşturdu. Evkur Yeni Malatyaspor, 1-0 öne geçti

10. dakikada Adem Büyük'ün ara pasıyla kaleci Haydar Yılmaz ile karşı karşıya kalan Kamara, kaleciyi geçtikten sonra meşin yuvarlağı boş kaleye atamadı.

12. dakikada Aytemiz Alanyaspor, eşitliği sağladı. Sağ taraftan Villafanez'in kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Junior Fernandes'in kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

22. dakikada sol taraftan Ahmed Ildiz'in kullandığı serbest vuruşta altıpas içerisinde meşin yuvarlağa Mina dokundu. Top, kale direğinin sağından az farkla auta çıktı.

33. dakikada Ceyhun Gülselam'ın ceza sahası içinde yaptığı müdahale neticesinde hakem Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi.

37. dakikada penaltıyı kullanan Adem Büyük'ün sert vuruşunu kaleci Haydar Yılmaz tokatlayarak, gole engel oldu.

İkinci yarı

47. dakikada ceza sahası içinde Bifouma'nın şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.



65. dakikada Villafanez'in ceza sahasında vuruşunda, kaleci Farnolle'nin çeldiği top kornere çıktı.



80. dakikada Kamara'nın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Bifouma'nın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



82. dakikada Evkur Yeni Malatyasporlu oyuncu Erkan Kaş, hakeme yönelik sözlerinden dolayı, dördüncü hakemin uyarısıyla direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.



85. dakikada kaleci Farnolle ile karşı karşıya kalan Efecan Karaca, müsait durumda kötü bir vuruş yaparak topu yandan auta attı.



Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular sahaya "Huzurumuzun ve güvenimizin teminatı polis teşkilatımızın 174. yıl dönümü kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı.

Karşılaşma öncesi önceki gün vefat eden Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu için saygı duruşunda bulunuldu.