Maçın ardından
- Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz: "Amacımız takımımızı muhafaza edip, şampiyonluğu sonuna kadar kovalamak ve yarışın içerisinde olmak"
SİVAS (AA) - Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Süper Lig'de sezonun sonuna kadar şampiyonluk yarışında olmak istediklerini söyledi.
Otyakmaz, ligin 15. haftasında Demir Grup Sivasspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın ardından stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren taraftarlara teşekkür etti.
Otyakmaz, ligin uzun bir maraton olduğunu aktararak, "Ligin yarısı bile olmadı. Takımımız her hafta üstüne koyarak devam ediyor. Takımımızı bozmadan lig sonuna kadar işin içinde olmayı arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Transferle ilgili bir şey söylemek için erken olduğunu belirten Otyakmaz, "Amacımız takımımızı muhafaza edip, şampiyonluğu sonuna kadar kovalamak ve yarışın içerisinde olmak. Nazar değmesin kardeşlerimize. En büyük arzumuz bu taraftara, milyonlarca Sivaslı'ya güzel başarılar yaşatmak." diye konuştu.
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