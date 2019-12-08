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Maçın ardından
- Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: "Aldığımız puan bizi tatmin etmedi ama kötü gidişatı kırdığımız için bir nebze de olsun sevinçliyiz" - Altay Teknik Sorumlusu Özkan Kılıç: "İlk yarıda bulduğumuz pozisyonları değerlendirebilseydik çok daha farklı olabilirdi"
Spor 08.12.2019, 17:19
ANKARA (AA) - TFF 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Altay ile 0-0 berabere kalan Osmanlıspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, "Aldığımız puan bizi tatmin etmedi ama kötü gidişatı kırdığımız için bir nebze de olsun sevinçliyiz." dedi.
Altay Teknik Sorumlusu Özkan Kılıç ise "Son haftalarda yaşadığımız galibiyet hasretine son vermek istiyorduk. Hem mental hem de fiziksel olarak iyi hazırlandık. İlk yarıda bulduğumuz pozisyonları değerlendirebilseydik çok daha farklı olabilirdi. Kırmızı kart gördükten sonra tabii ki koruma psikolojisine geçtik. Bundan sonraki haftalarda iyi skorlar alıp, ligde iyi konumda bulunmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.
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