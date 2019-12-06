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Maçın ardından

- Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan: "Kazanmak her zaman başarmak değil. Bizim 20 engelimiz daha var" - Cesar Grup Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek: "Savunmada kolay gol yiyoruz. İkinci yarıda derli toplu oynadık ve golü bulduk. Ancak 3-1 mağlup olduk"

Spor 06.12.2019, 22:03
Maçın ardından
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ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig'in 14. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 3-1 yenen Eskişehirspor'un teknik direktörü Coşkun Demirbakan, kazanmanın her zaman başarmak anlamına gelmediğini söyledi.

Demirbakan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, göreve geldiği 2,5 ay içinde iki kongre yaşadığını dile getirdi.

Ellerinden geldiğince çalıştıklarına değinen Demirbakan, "Bugün kazandık ancak kazanmak her zaman başarmak değil. Bizim 20 engelimiz daha var. Şu anda takım, her maç üstüne koyarak gidiyor. Bugün geçen maçtan daha iyiydik. Taraftara ve yönetime teşekkür ediyorum. Daha iyi olacağız." diye konuştu.


- Ahmet Taşyürek: "Savunmada kolay gol yiyoruz"


Cesar Grup Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek ise Eskişehir'e önemli oyuncularından yoksun geldiklerine dikkati çekti.

Ligin en fazla gol atan takımlarından olduklarını belirten Taşyürek, "Savunmada kolay gol yiyoruz. İkinci yarıda derli toplu oynadık ve golü bulduk. Ancak 3-1 mağlup olduk. Eskişehirspor'u kutluyorum." diye konuştu.


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