Maçın ardından





ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yenen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Kaplan, ligde kalmayı garantiledikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Kaplan, "Kazanarak ligde kaldığımız için mutluyum. Sahadaki bu yürekli sporcularla çalışmaktan mutluyum." dedi.

Kulüp başkanı Mehmet Yiğiner'in maç bitiminde soyunma odasına geldiğini anlatan Kaplan, şöyle devam etti:

"Başkan maç öncesinde prim açıklamıştı. Soyunma odasında maç primini 20 bin avro olarak açıkladı. Başkan son derece iyi bir destek verdi. Önümüzdeki planlamayı iyi yapmak lazım. Giden oyuncularla ilgili olarak dışarıdaki insanlar bıraksın, içeridekiler işini yapsın. Pinto ile konuştum ama oynamak istemedi. İkna edemedik ve gitti. Bazı işler beni aşar. Saha dışındaki işler benim konularım değil."





- "Üçüncü golden sonra ağladım"





MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, maçta kaydettikleri 3. golden sonra ağladığını ifade etti.

MKE Ankaragücü'nde forma giyen oyuncuların, bu armanın değerini çok iyi bildiğini belirten Kaplan, "Üçüncü golden sonra ağladım. Kulüp içinde bazı şeyleri çözmemiz lazım. Sezon sonunda kadrodaki 14-15 yabancıdan kalan sadece Moulin. Ben de dinlenmek istiyorum. Sonrasında karar vermek istiyorum." şeklinde konuştu.

Ligde son maçta deplasmanda Göztepe ile karşılaşacaklarını hatırlatan Mustafa Kaplan, "Göztepe maçıyla son 90 dakikayı oynayacağız. Puan almaya gideceğiz. Biz hep kendimiz bir şeyler yaptık. Bizden kimse bir şeyler beklemesin." ifadelerini kullandı.





- Gençlerbirliği'ni kutladı





Teknik direktör Kaplan, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği camiasını da kutladı.

Kulüp başkanı Murat Cavcav, teknik ekip ve futbolcuları kutladığını açıklayan Kaplan, "Gençlerbirliği camiasını kutluyorum. Gençlerbirliği ligde olması gereken bir kulüp. İlhan Bey büyük emekler vermişti. Murat Bey'e de takımı Süper Lig'e çıkardığı için teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.





- Demir Grup Sivasspor cephesi





Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, maçın ardından kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ilk 25 dakikasında istediklerinin çoğunu yaptıklarını anlatan Uzğur, şunları kaydetti:

"Kaybettiğimiz için üzgünüz. İlk 25 dakikada top bizde daha fazla kaldı. Kale önündeki yanlış tercihler nedeniyle çok top kaybettik. Ankaragücü'nün ilk ciddi atağında yediğimiz golden sonra oyundan düştük. Ankaragücü bizden daha fazla istedi. Motivasyon eksikliği yaşadığımızı söyleyebilirim."