



ANKARA (AA) - Futbolculuk kariyerini tamamlama kararı alan Gençlerbirliği'nin golcü oyuncusu Mert Nobre, "Bir iki sene daha oynayabilirdim, ama Gençlerbirliği gibi büyük bir camiada bıraktığım için mutluyum." dedi.

Nobre, Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ile oynadıkları maçın ardından yaptığı konuşmada, "Futbolu bırakma kararı çok zor, kolay değil. Fiziğim de hala iyi. Bir iki sene daha oynayabilirdim. Ancak bence zamanı gelmişti." ifadelerini kullandı.

20 senelik profesyonel futbolculuk kariyerinin 15 yılının Türkiye'de geçtiğini belirten Nobre, "20 senede 13 kupa kazandım. Burada büyük kulüplerde şampiyonluk yaşadım. Hem Türkiye'de hem de Brezilya'da lig kupasını kaldırdım. Çok mutluyum." diye konuştu.

Futbolda kalıp kalmayacağı yönündeki soruya Nobre, "Kesinlikle kalacağım. Başkandan teklif bekliyorum." yanıtını verdi.

Gençlerbirliği'nin takım kaptanı Selçuk Şahin ise Süper Lig'e döndükleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Gençlerbirliği'nin uzun yıllar ligde mücadele eden köklü bir camia olduğunu vurgulayan Selçuk Şahin, şöyle devam etti:

"Geçen sene küme düşmemiz bize yakışmamıştı. Hedefimiz bu sene tekrardan Süper Lig'e çıkmaktı. Çok şükür başardık. Çok mutluyuz. Bunun keyfini yaşayacağız bir süre. Tabii ondan sonra Süper Lig için planlamalar yapılması lazım, orası zor bir lig. Orada kalabilmek, sürekli olabilmek çok kolay değil. O anlamda doğru adımlar atmamız lazım. Şu an keyfini yaşıyoruz, mutluyuz. Tüm camiamıza armağan olsun."

"Seneye takımda kalacak mısın?" sorusuna ise Selçuk Şahin, "Sözleşmem bir sene daha uzuyor. Umarım seneye de bu sene verdiğim katkıyı veririm. Yaş artık belli bir seviyeye geliyor ama elimden geleni yapacağım. Seneye de bir şekilde hizmet etmeye çalışacağız." cevabını verdi.