Maçın ardından

SİVAS (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "En önemlisi bugün bu maçı taraftarımızın çevirdiğine inanıyorum. Taraftarımızın gücünü tüm Türkiye sanırım gördü, bütün dünya zaten biliyor." dedi.

Cengiz, Galatasaray'ın 3-1 üstünlüğüyle sona eren Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından stadyum çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kupaya katılan Anadolu takımlarına teşekkür etti. Türkiye Kupası'nın Anadolu takımları için bir şans olduğunu söyleyen Cengiz, "En önemlisi bugün bu maçı taraftarımızın çevirdiğine inanıyorum. Taraftarımızın gücünü tüm Türkiye sanırım gördü, bütün dünya zaten biliyor." diye konuştu.

Galatasaray taraftarına ve teknik kadroya teşekkür eden Cengiz, "Tek tek oyunculara, ölümüne savaş veren ve neredeyse ayağını sahada bırakan ki bir tanesi hastanede sevgili Emre Akbaba, ona da selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Biran evvel aramıza kavuşmasını diliyoruz. Sevgili yönetici kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Gerçekten 7-24 çalışıyorlar. Bu şampiyonluğun camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

- "İnşallah mutlu sona ulaşacağız"

Başkan Cengiz, bir basın mensubunun Galatasaray'ın çift kupa hedefi olduğunu ve bunlardan ilkini gerçekleştirdiğini söylemesi üzerine, "Son düdük çalınmadan bir şey demem, büyük konuşmamak gerek. Karşımızda gerçekten çok ciddi, iyi futbol oynayan bir rakibimiz var. Onlar da sahada mücadele ediyorlar. Hiç kimse merak etmesin sahada mücadele ediyoruz ve elimizden geleni yapacağız. İnşallah mutlu sona ulaşacağız." açıklamasında bulundu.

Ev sahibi Sivas halkına da teşekkür eden Cengiz, şunları kaydetti:



"Türkiye'de bütün kitleleri sürükleyen 3-4 ana kulüp var. Türkiye'ye hep sıkıntılı anlarında deşarj unsuru olarak hep futbolu gören bir toplumdur. Bu toplumun içerisinde Galatasaray'ın böyle sevilmesi bizi çok mutlu ediyor. Rize'de olaylar oldu. Protokol tribününde hiç hoşlanmadığımız olaylar oldu ama hem Rize halkı hem de seyircileri çok centilmendi ve asla bir kaba hareket ve yanlış harekette bulunmadılar. Burada Sivas halkının da gösterdiği gibi bir desteği, bir nezaketi, bir futbol centilmenliği sergilediler. Sivas halkına da misafirperverliği için çok teşekkür ediyorum."



Maç sonunda soyunma odasına gittiğinin hatırlatılması üzerine Cengiz, "Hayatımda ilk defa gittim ama gitmesek iyiydi. Çünkü Abdurrahim Bey ile birlikte bir sürü prim verdik. Tabii ki espri yapıyorum. " dedi.

Cengiz daha sonra aldığı madalyayı göstererek, "Bunu taraftarın adına aldım, taraftarın madalyası." diye konuştu.