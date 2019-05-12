



ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında sahasında Altay'ı 3-1 yenen Osmanlıspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, artık tamamen play-off'a konsantre olacaklarını söyledi.



Özköylü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, elde ettikleri galibiyetle play-off'u garantilediklerini hatırlattı.



İç sahada uzun süredir kazanamamalarının futbolcular üzerinde baskı oluşturduğunu anlatan Özköylü, "Oyuncularımız burada maç oynamak bile istemeyecek duruma geldi. Her geldiğimizde o stresi, gerginliği maalesef yaşadık. Bugün yine zor oldu ama mücadeleyi bırakmadık. Oyun geneline baktığınız zaman sonuç almaya çalışan, pozisyon üreten, çok sayıda gol kaçıran bir Osmanlıspor vardı. Neticesinde 3-1'lik bir galibiyet elde ettik." diye konuştu.



Özköylü, Altay'ın ligde iddiası bulunmadığı için daha rahat oynadığını belirterek, "Biz ise gergindik. Kazandığımız zaman play-off’u garantileyecektik. Bu durum oyuncuların maalesef paniğe kapılmasına sebep oldu. Penaltı da dahil birçok pozisyon kaçırdık. Kazanarak bu stresli süreci atlatmış olduk. Artık tamamen play-off'a konsantre olacağız." ifadelerini kullandı.

Oyuncularını tebrik eden Özköylü, şunları kaydetti:

“Çok istediler, sonuna kadar mücadeleyi bırakmadılar. Bize üç puan kazandırdılar ve play-off'u yakaladık. Baktığımız zaman, göreve geldiğimiz 12. hafta itibarıyla 10. sırada bulunan küme düşme hattıyla arasında çok az bir puan farkı olan bir Osmanlıspor vardı. Ondan sonra büyük bir mücadele gösterdik. Sonrasında hem mental hem de fiziksel yorgunluk son haftalarda beklediğimiz ve istediğimiz sonuçları almamızı engelledi. Belki ilk 2'den de çıkabilirdik. Ama bu da bizim için büyük bir başarı. İlk geldiğimizde sezon bitimine bir hafta kala play-off’a kalmayı garantileyeceğiz desek herkes kabul ederdi. Bundan sonraki süreçte play-off'a hazırlancağız. Süper Lig şansımızı orada sonuna kadar kovalayacağız."



Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise Osmanlıspor'u aldıkları galibiyetten dolayı kutlayarak, "Oyuncularımı da 80 dakikalık oyun için tebrik ediyorum. Maçı vermememiz gerekiyordu. Motive olmakta zorlanıyoruz. Takım olarak bir hedef kalmadığı zaman sadece oyuncuların bireysel hedefleri kalıyor. Bunu da gol bölgesinde fazlasıyla hissettik. Herkes kendi başına gol atma derdine düştü. Tercihlerini doğru yapabilselerdi buradan farklı bir skorla ayrılabilirdik. Kaybettiğimiz için üzgünüz." değerlendirmesinde bulundu.



