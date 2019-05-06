Maçın ardından

ANTALYA (AA) - Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımının Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'a 4-2 yenildiği maçta önlerine çıkan fırsatları değerlendiremedikleri için mağlup olduklarını söyledi.

Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmak istedikleri maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Karşılaşmayı iki farklı 45 dakika şeklinde yorumlamak gerektiğini anlatan Yalçın, "İlk 45 dakika kendi enerjimizin ve organizasyonumuzun çok dışında oynadık. Alanyaspor’un iç saha performansı özellikle ilk 45 dakika için kesinlikle böyle bir performans değil ama ilk 45’te çok sıkıntı yaşadık. Oyuna konsantre olmakta, oyunu istediğimiz gibi oynamakta problem yaşadık. İlk yarı çok rahattık. Devre arası oyuncularla toplantı yaptık. Lig maçı oynadığımızı biraz hatırlattık onlara." diye konuştu.



İkinci yarıda normal iç saha performansına döndüklerini anlatan Yalçın, "İkinci yarı çok etkili oynadık, erken golü bulduk. Peşinde inanılmaz pozisyonlar yakaladık 3-2 veya 4-2 yapabilirdik ama yine kontradan gol yedik. Ondan sonra yine pozisyonlar bulduk, işte direkten dönenler, girmeyenler… Bugün biraz beceriksizdik. Önümüze çıkan fırsatları değerlendiremedik. Sonuçta mağlup olduk." ifadelerini kullandı.



Yalçın bundan sonra önlerindeki maçlara bakacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Penaltı pozisyonu var bir tane. Bilmiyorum nasıl olduğunu, ben izlemedim. 'Faul var' dediler. Faulde olabilir, penaltıda olabilir, bilemiyorum. Çok yorum yapmak istemiyorum bu konuda ama bundan sonraki maçlara bakacağız. Önümüzde kalan 3 hafta var. Oyuncularım çok iyi performans sergiliyorlar haftalardır. Tabii arada böyle sıkıntılı sonuçlar olabilir. Bunlar çok normal."





- Aykut Kocaman: "Olumsuz seriyi bitirmek daha da sevindirici"





Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise uzun zamandır galibiyet alamamanın ciddi bir öz güven sorunu ortaya çıkardığını belirtti.

Bunun bütün sporlarda çok bildik ve beklenen bir durum olduğunun altını çizen Kocaman, "Birkaç haftadır bu zorluğu yaşıyoruz ancak Ankaragücü ve Galatasaray maçlarıyla beraber takımda bir toparlanma gözüküyordu. Bu duygularla ve düşüncelerle geldik. Bir şekilde çevirecektik. Bu takım bu şekilde sonuçlar alacak bir takım değil. Benden önce ve sonra da bu şekil oynayan bir takım değil." ifadelerini kullandı.



Kocaman, Alanyaspor'un çok talihsiz bir kaza yaşadığını aktararak maçta bunun da etkilerini gördüklerini bildirdi. Maç içinde bir duygusallığın herkeste gözüktüğünü dile getiren Kocaman, şöyle konuştu:

"Bu durum bizim için de geçerliydi. Ancak bir diğer taraftan da rakibimiz, iyi kurgulanmış bir takım. Hızlı ve kaliteli oyunculara sahipler. Maçın her anında kaleye gitmek için büyük çaba gösteriyorlar ve başarılı bir şekilde yapıyorlar. Bulunduğumuz ortam dolayısıyla böylesi bir takım karşısında deplasmanda kazanmaya yönelik bir ortam gözükmüyordu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Önce direnç sonra da yüksek oranda da ciddiyet gösterdiler. Bir deplasman karşılaşması için gerektiğinden fazla pozisyona girdiler. Rakip takım da girdi. Karşılıklı oynanan bir maç oldu. Böyle kuvvetli, iyi kurgulanmış takımı yenmek bizim adımıza sevindirici. Özellikle galibiyetsiz olumsuz seriyi bitirmek daha da sevindirici. Alanyaspor'a da baş sağlığı diliyorum."