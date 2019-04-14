



KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne 2-0 yenilen İstikbal Mobilya Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, takımının hatasından kaynaklanan iki golün ardından sahadan mağlup ayrıldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, iki kanat oyuncusu Atila Turan ve Lopes'in bu maçta oynayamamasının kendilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Kadrodaki eksikliklerden dolayı oyun kurgusunu değiştirmek zorunda kaldıklarını dile getiren Karaman, "Eksiklerden dolayı savunma kurgumuzu 4 stoperden oluşturmak zorunda kaldık. Oyun 0-0 gidiyordu, zaman zaman biz zaman zaman onlar pozisyona giriyordu. Bu süreçte Deniz Türüç ve Kravets ile çok güzel bir atağa çıktık. Deniz kaleye vursa golü biz bulacağız. O topun dönüşünde çok büyük bireysel hata yaptık. Kaleci ile 3 kişiyiz ama rakibe topu vurdurduk." dedi.

Şamil Çinaz'ın da sakatlığı sebebiyle oyundan çıkmasının kendilerini zora soktuğunu aktaran Karaman, şunları kaydetti:

"Elimizdeki sınırlı kadroda oyuncuları sağa sola dağıtarak mücadele etmeye çalıştık. Bu süreçte de Şamil sakatlandı çıktı. Birinci golü yiyince artık bütün düşüncelerimiz değişti. Devamında ikinci golü yedik. Şu bir gerçek, komik bir ikinci gol yedik. Bazen takımlar, 'bu maçı alırsak lig bitti' diye düşünüyor ama lig bitmiyor. Şimdi 3 puanı alamadık. Önümüzde daha birçok puan var. Şimdi bunun bir deplasman telafisini yapmak zorundayız. Bu maçtan ders çıkarıp hafta içi Galatasaray maçına daha iyi odaklanacağız."





- Mustafa Kaplan: "Herkesin bitti dediği Ankaragücü şu an yaşıyor"





MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan da güçlü bir rakibe karşı sahadan galibiyetle ayrıldıkları için son derece mutlu olduklarını ifade etti.

Oyuncularını sahada gösterdiği arzulu futboldan dolayı tebrik eden Kaplan, "Hikmet hocamın 3 yıl yardımcı antrenörlüğünü yaptım, böyle bir hocayla çalıştığım için kendimle gurur duyuyorum. Uzun süredir yenilmeyen Kayserispor'u Kayseri'de yenip gitmek bizim için ayrı bir mutluluk oldu." diye konuştu.

Kaplan, MKE Ankaragücü'nün daha iyi yerlere geleceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Oyuncularımın sahada gösterdiği arzunun neticesinde 3 puan aldık. Biz iyi bir aile olduk. Bugün iki oyuncumuz olmamasına rağmen yerine oynayan arkadaşlarımız onların yokluğunu aratmadı. Burada net bir skor alarak maçı kazandık. 35 puan yaptık. Herkesin bitti dediği Ankaragücü şu an yaşıyor, devam ediyor. Buna da en büyük katkıyı başta başkanımız, yönetim, futbolcular ve büyük Ankaragücü taraftarı sağlamıştır. Yolumuza devam edeceğiz. İşimizi ciddi yapacağız. Önümüzde Atiker Konyaspor maçı var, o maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Bundan sonraki haftalarda Kayserispor'a ve Hikmet hocama başarılar diliyorum. İyi oynadığımız maç için de son derece mutluyum."