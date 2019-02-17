Maçın ardından





ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 4-2 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, ilk defa iç sahada 4 gol attıklarını, böylesine farklı bir galibiyetten mutluluk duyduklarını söyledi.

Mehmet Özdilek, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok zorlu bir sürecin yaşandığını ve her maçın çok önemli olduğunu ifade etti.

Son haftalarda takımın iyi oynadığını ancak istenen puanları toplayamadıklarını anlatan Özdilek, "Son 3 hafta iç saha maçımızda çok iyi oynamamıza rağmen bunu skorla birleştiremedik. Puan durumuna bakıldığı zaman bu, 3 puanın ötesinde bir maçtı. Önümüzü net görebilme, güvenli bakma ve yukarıdaki takımlarla puan farkını düşürme adına başından sonuna kadar hak ettiğimiz bir oyun oldu." diye konuştu.

Özdilek, karşılaşmanın heyecan verici geçtiğini belirterek, "Öne geçtik, yakalandık ama hiçbir zaman pes etmedik, vazgeçmedik. 5 ya da 6'yı bulabileceğimiz bir maçta 4-2'lik skor çok önemli oldu. Zaman zaman pozisyon içinde oyunlar üzerindeki baskıları hissettik ve bu baskı çok küçük hatalara sevk ediyor. Bu baskı sonucunda iki tane yediğimiz gol oldu. Özellikle ikinci gol çok enteresan oldu. Genel hatlarıyla hak ettiğimiz bir müsabaka oldu." ifadelerini kullandı.





- "İlklerin haftası oldu"





Beklenmedik gollerin takımın performansını etkilediğini anlatan Özdilek, şunları kaydetti:

"İlklerin haftası oldu ve ilk defa kendi evimizde 4 gol attık. Farklı bir galibiyetle maçı bitirmek bizi mutlu etti. Beklenmedik zamanlarda yenilen gol takımı demoralize edebilir ama biz yine oyuna dahil olduk. Akabinde peş peşe golleri bulmak sevindirici oldu. Yeni oyuncularımızın takıma pozitif anlamda etkileri çok önemli oldu. Kolay değil, takım ve ülke değiştiriyorlar ve biraz zamana ihtiyaç var, diye düşünüyorum. Bugün itibarıyla baktığımız zaman onların da adaptasyonunun çok yüksek olduğu aşikardı. Aynı ciddiyetle önümüzdeki haftalara bakacağız. Kalan 12 haftada her puan çok kıymetli."

Deneyimli forvetleri Rashad Muhammed'in kız arkadaşını trafik kazasında kaybettiğini ve bu yüzden moral bozukluğu yaşadığını bildiren Özdilek, Muhammed'in buna rağmen iyi bir performans sergilediğini ifade etti.





- Uzğur: "Savunma hatalarından golleri kalemizde gördük"





Demir Grup Sivasspor Yardımcı Antrenörü Ersel Uzğur ise karşılaşmayı şöyle değerlendirdi:

"Maça gol yiyerek başladık ve bu bizi etkiledi. Kısa süre sonra beraberliği bulduk. Bugün bizim adımıza iyi olmayan şey, yaptığımız basit hatalar ve savunma hatalarından golleri kalemizde görmemizdi. Bulduğumuz pozisyonlardan sadece iki tanesini değerlendirebildik. Kendi adımıza bunları düzeltip önümüzdeki haftalarda yukarıları hedeflemeye devam edeceğiz. Erzurumspor'u tebrik ediyoruz."



