Maçın ardından





MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Akhisarspor'un teknik direktörü Cem Kavçak, "Önümüzdeki haftalara umutla bakıyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz, bu ligde var olmaya çalışacağız." dedi.

Kavçak, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, bekledikleri gibi zor bir maçın geride kaldığını söyledi. Sahadan beraberlikle ayrıldıklarını kaydeden Kavçak, şöyle konuştu:

"Rakibimiz oynatmamaya gelmişti, onlar daha agresiflerdi. Rakibimizin 10 kişi kalmasından sona risk aldık. Gol gelmeyince stres etki yapmaya başlamıştı. 2 puan kaybettik, bunu telafi etmeye çalışacağız. Önümüzdeki haftalara umutla bakıyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz, bu ligde var olmaya çalışacağız."

Kavçak, lehlerine verilmeyen penaltı pozisyonunun penaltı olduğunun söylendiğini belirterek, "VAR diyorlar, VAR'a gidiliyor yine verilmiyor. Biz bu sene konuşmuyoruz, konuşmayacağız yine de. Nedense bize oluyor bunlar ama dediğim gibi mücadelemize devam edeceğiz." yorumunu yaptı.





- Mustafa Kaplan: "Aldığımız 1 puan önemliydi"





MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Müsabakayı 10 kişi tamamladıklarını hatırlatan Kaplan, "10 kişi kalmasaydık 3 puan da alabilirdik. İyi bir mücadele oldu. 10 kişi kaldığımız için daha az üretken olduk. Bütün oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Buradan altın değerinde aldığımız 1 puan önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.

Müsabakanın hakemlerini kutlayan Kaplan, sayılmayan gollerinin ve aleyhlerine verilmeyen penaltı pozisyonunda hakemin doğru karar verdiğini kaydetti. Kaplan, maçta önce yaptıkları analizde rakiplerinin pas yüzdesinin yüksek olduğunu, bu nedenle taktik fauller yaptıklarını sözlerine ekledi.



