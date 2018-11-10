Maçın ardından





KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Galatasaray'a 3-0 yenilen Kayserispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, zor bir süreçten geçtiklerini ancak bu sıkıntıları aşacaklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sağlam, önemli beklentilerle maça çıktıklarını fakat daha önceki gibi hatalarının ön plana çıktığı bir gün yaşadıklarını belirtti.

Kalelerine gelen ilk topun golle sonuçlandığını ifade eden Sağlam, "İkinci yarı tam oyunu dengeledik, pozisyon bulmaya başladık derken saçma sapan bir gol yedik. 2-0'dan sonra zaten oyunun dengesi bozuldu. Daha sonra gördüğümüz kırmızı kart oyunu kopardı. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Kayserispor'un içinde bulunduğu zor durumdan çıkacak iradesinin olduğunu aktaran Sağlam, şunları kaydetti:

"Bugün Kayserispor için yeni bir dönem başladı. Başkanımız ve yeni yönetim tekrar görev aldı. Aslında onlara da hayırlı olsun hediyesi vermek istiyorduk, olmadı üzüntülüyüz. Taraftarımıza da teşekkür ediyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz, sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz ama şundan herkes emin olsun ki biz bu sıkıntıları aşacak güçteyiz. Hep beraber kenetlenerek bu sıkıntılı günlerden kurtulacağız. Milli takım arasını iyi geçirerek bu takımın tekrar ayağa kalktığını herkes görecek."





- Davala'nın açıklamaları





Galatasaray yardımcı antrenörü Ümit Davala ise hak ettikleri üç puanı elde ettiklerini dile getirdi.

Davala, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 80. yılında anarken; Hakkari'de üs bölgesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.



