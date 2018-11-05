ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Giresunspor'u 1-0 yenerek namağlup liderliğini sürdüren Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Erkan Sözeri, kötü oynamalarına rağmen kazanmasını bildiklerini ifade etti.

Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Giresunspor ile oynadıkları maçın bekledikleri gibi zorlu geçtiğini söyledi.



Takımının bugünkü oyunundan memnun olmadığını vurgulayan Sözeri, bunu sadece zemine bağlamadıklarını belirtti.



Sözeri, içerideki maçların kolay geçmediğini dile getirerek, "Bugün kötü oynadığımız ortada. Bu zemin hangi şartlarda bakım yapılırsa yapılsın üç takımı kaldıracak pozisyonda değil. Bizim gibi oynamak isteyen takımlar için handikap ama dediğim gibi sadece buna bağlamıyoruz. Kötü oynarken kazandık. Kötü oynarken kazanmak, bardağın dolu tarafından bakacak olursak sevindirici." ifadelerini kullandı.

Oyuncularının da kötü oyunun farkında olduğunu aktaran Sözeri, "Soyunma odasına gidin, mağlup olmuşlar gibi. Bu da güzel bir şey. Hedefe giden yolda zaman zaman bu tarz maçlar olacak. Bu maçı üç puanla kapattığımız için mutluyuz." diye konuştu.



Hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Sözeri, dünya ikincisi olan Ampute Milli Takımı'nı da tebrik etti.





- Giresunspor cephesi





Giresunspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar ise mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.



Gençlerbirliği maçında sahaya kazanmak için çıktıklarını belirten Kalpar, şunları kaydetti:



"Namağlup lidere karşı oynadık. Çok iyi mücadele etmemiz gerekiyordu, bunu yaptık. Basit bir hatadan yediğimiz golle mağlup olduk. Bu mücadelenin karşılığında mağlup olmamamız gerekiyordu. Oyuncularım böyle mücadele etsinler, inanıyorum ki bugün kaybettiler, yarın kazanırlar. Namağlup takıma karşı bu mücadeleyi ortaya koyan oyuncularımı kutluyorum. Mağlup olduk ama ezilmedik. Mağlubiyeti hak eden bir oyun ortaya koymadık."