Maçın ardından





KAHRAMANMARAŞ (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor'u 3-0 yenerek 5. tura yükselen Kahramanmaraşspor'un teknik direktörü Mehmet Erdal Alpaslan, iyi bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mehmet Erdal Alpaslan, galibiyetin ardından konuşmanın mutluluk verici olduğunu belirtti.

Kupa maçında Türkiye'nin önemli bir takımını yendiklerini ifade eden Alpaslan, "Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig takımına karşı böyle bir oyun ve mücadeleyle alınan net bir sonuç var. Takdir edilmesi gereken bir sonuç. İnşallah bunu lige de yansıtabilir ve şehrimizi en iyi şekilde temsil ederiz." diye konuştu.





- Çalımbay: "Futbol ciddi bir iştir"





Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kahramanmaraşspor karşısında şans verdiği oyuncuların bu fırsatı iyi değerlendiremediklerini kaydetti.

Bu tür maçların zor olduğunu oyuncularla paylaştığını dile getiren Çalımbay, "Bu maçta, az şans verdiğimiz tüm arkadaşlarımızı oynattık. Onlardan da çok şey bekliyorduk. Maalesef bu şansı kullanamadılar. Kupada sürprizler oluyor. Her halde üçüncü veya dördüncü Süper Lig takımı elendi. Futbol ciddi bir iştir. Disiplin ister, yürek ister. Bugün Kahramanmaraşspor çok arzulu ve istekli oynadı." ifadelerini kullandı.



