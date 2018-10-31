MUĞLA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükselen Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, "Haddimizi bilerek oynadık. Özellikle kontrataklarla hedefe gitmeyi düşünüyorduk." dedi.

İpekoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Bodrumspor olarak bir resmi müsabakada ilk defa Süper Lig takımıyla oynadıklarını söyledi.

Her şeye rağmen camia adına moral ve motivasyon açısından önemli bir maç olduğunu vurgulayan İpekoğlu, Bodrumspor olarak bu sene öncelikle play-off'u yakalayabilmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Tur atlamanın moral ve motivasyon açısından kendileri için önemli olduğuna değinen İpekoğlu, şunları kaydetti:

"Haddimizi bilerek oynadık. Özellikle kontrataklarla hedefe gitmeyi düşünüyorduk. Savunmayı oldukça iyi yapmaya çalıştık, iyi yaptığımızı da düşünüyorum. İki gol bulduk ama daha fazlasını da atabilirdik. Özellikle mali konularda belediye başkanımızın, kulüp başkanımızın ve yönetimin çaba göstermesini umuyorum. Oyuncular yaklaşık 3-4 aydır hemen hemen hiç para almadan mücadelesine devam ediyor. Mali konuların iyileştirilmesini diliyorum."





- Tamer Tuna: "Çok istememize rağmen turu geçemedik"





Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, çok istemelerine rağmen turu geçemediklerini söyledi.

Kupadan elendikleri için üzgün olduklarını aktaran Tamer Tuna, şöyle konuştu:

"Belli önlemler gerekiyordu. Kadro darlığı, derinliği bunda etken ama oyun olarak her mazerette ne olursa olsun, bugün Bodrumspor maçını kazanarak ilerlemek istiyorduk. Çok istememize rağmen turu geçemedik. Bodrumspor tarihinde ilk kez bir Süper Lig takımıyla karşılaştı. Turu geçmeleri adına tebrik ediyorum. Kendi adımıza yapacaklarımız var. Bunlarla ilgili de kendi planlamalarımızı, konuşmalarımızı yapacağız."











