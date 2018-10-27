



BOLU (AA) - Spor Toto 1. Ligin 10'uncu haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "Oynanan futbol iki takımın da bulunduğu yeri hak ettiğini gösteriyor. İyi mücadele ettik." dedi.

Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, her iki takım açısından da çok önemli bir müsabaka oynadıklarını kaydederek, "Kaybettiğimiz için üzgünüz ama maçtan önce de söyledim. Ölüm kalım maçı değil, ya da dünyanın sonunu getirecek bir maç değil. Önümüzde 24 tane daha maç var." şeklinde konuştu.

Karafırtınalar, müsabaka öncesi yaptığı açıklamada, "Haftanın maçı olmaya aday." dediğini anımsatarak, "Nitekim de öyle oldu. Oynanan futbol iki takımın da bulunduğu yeri hak ettiğini gösteriyor. İyi mücadele ettik. İlk yarı onlar biraz daha üstün gibi oynasa da devre arasında yaptığımız birkaç tane taktik değişiklik ile durumu toparladık. İkinci yarı pozisyon vermedik ancak bir tane çok basit ve şanssız diyebileceğim bir gol yedik. Çok pozisyon bulduk. Değerlendiremedik. Maalesef bu bizim iç sahadaki sıkıntımız. Bunu aşmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Hem oynanan futbol hem de verilen mücadeleden çok memnun olduğunu aktaran Karafırtınalar, "Önümüzde daha 24 tane maç var. Telafisi olan bir maç. Karalar bağlamayacağız. Hemen bunu burada bırakacağız. Önce kupa maçı, sonra da ligde Kardemir Karabükspor maçı var. Tekrar seriye başlamak istiyoruz." diye konuştu.





-Sözeri: "Bizim için çok kıymetli bir maçtı"





Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Boluspor karşısında taktiksel bir oyun sergilediklerini belirterek, "Her maç bizim için özel ve final. Sakatlarımız vardı. O yüzden taktiksel açıdan bizim için çok kıymetli bir maçtı. Verdiğimiz taktiği oyuncularımız çok iyi uyguladılar." değerlendirmesinde bulundu.

Maçtan önce, pas trafiğinin kendilerinde olmasını amaçladıklarını anlatan Sözeri, "Çabuk oyuncularımızla sonuca gitmek istedik. Nitekim ilk 10 dakikada direkten dönen ve arka direkte kaçan pozisyonlarımız var. Oyunu yöneten biz olduk. Son dakikalarda belki biraz baskı yedik ama o çok doğal. Çok da güzel bir gol bulduk. Tam da istediğimiz gibi oldu." şeklinde görüş belirtti.

Sözeri, ligde oynadıkları 10 maçın 9’unu kazandıklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Hep ifade ettiğimiz gibi hedefimiz var. Hedefimiz doğrultusunda gidiyoruz. Camiaya hayırlı olsun. Güzel bir galibiyet oldu. Boluspor'u da kutluyorum. Gerçekten onlar da çok mücadele ettiler. Son dakikalarda bizi biraz sıkıntıya soktular ama kazanmasını bildik. Yolumuza devam ediyoruz. 10 maçın 9'unu kazandık. Son haftalarda da gol yemeden devam ediyoruz."