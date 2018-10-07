



MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'la 4-4 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, öne geçtiği maçları kaybetmeme geleneğini sürdürdüklerini söyledi.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın da güzel bir mücadele ve oyun sergilediğini kaydetti.

Maça iyi başladıklarını ve öne geçtiklerini anımsatan Bulut, golden sonra takımın ileriye dönük oynamasını istediğini ancak oyuncuların skoru koruma amaçlı geri çekildiğini dile getirdi.

Bulut, geri çekildikten sonra çok kısa sürede 3 gol yediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Skor 3-1 olduktan sonra farkı azaltmaya başladık. Yine de beraberliği sağlama savaşını kazandık. İkinci yarıda oyuncularımın performasından memnunum. İkinci yarı oynadığımız ofansif futbol, benim görmek istediğim oyundu. Milli maç araları girdiği zaman hiçbir maç kazanamdık ama bugün bir puan aldık. Geleneği bozmadık. Öne geçtiğimiz hiçbir maçı kaybetmedik. Bir puan da çok önemli."





- Tuna: "Takımımı büyük keyifle izledim"





Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, maçın skoruna atıfta bulunarak, dört dörtlük bir müsabaka geçtiğini kaydetti.

Alınan beraberliğin moralini bozduğunu dile getiren Tuna, maçtaki mücadele ve heyecanın ise kendisini mutlu ettiğini vurguladı.

Tuna, karşılaşmanın, kırmızı kart görmeden önce ve sonra olarak ikiye ayrıldığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Maçta 2 farklı öne geçtik. Ardından peş peşe 2 gol yememize rağmen mücadeleden kopmadık. Pas kalitemizin iyi olduğunu biliyoruz ve rakibimizi de iyi analiz ediyoruz ama olmadı. Kazanmak istemiştik. Takımımı büyük keyifle izledim. Kazanabilecekken, buradan beraberlikle ayrıldığımız için üzülüyorum. Oyunun özeti bu."







