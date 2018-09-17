Maçın ardından





KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin farklı bir kadroyla maça başlayacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Rakibin farklı bir kadroyla maça çıkmasının kendileri için önemli olmadığını aktaran Rıza Çalımbay, şunları kaydetti:

"Bizim bu maçı kazanmamız lazımdı. En kötü kaybetmememiz gerekiyordu. Ama oynanan oyuna bakıldığı zaman da hakikaten mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadık. Oynadığımız oyunun karşılığının mağlubiyet olmaması gerekiyordu. Bunda bizim de hatamız var. Devre arasında en çok konuştuğumuz konu buydu. İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da güzel pozisyonlar elde ettik ama maalesef son paslarda başarılı olamadık."

Ligde önlerinde 3 kritik maç olduğunu ifade eden Çalımbay, "Kayserispor, Göztepe ve Beşiktaş ile kritik maçlar yapacağız. İnşallah kalan bu kritik 3 maçımızı çok iyi bir şekilde bitirirsek, ondan sonra daha iyi bir duruma geleceğiz. Gerçekten üzgünüz. Mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadık." değerlendirmesinde bulundu.





- Cocu: "Galibiyete gerçekten ihtiyacımız vardı"





Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, ihtiyaçları olan bir galibiyet aldıklarını kaydetti.

Atiker Konyaspor'un güçlü bir takım olduğunu belirten Cocu, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle kendi evinde etkili olabilen bir takım. Dolu bir stadyumları var. Çok güzel bir atmosferde oynadık. Bizim içerisinde bulunduğumuz durum belliydi. Galibiyete gerçekten ihtiyacımız vardı. Üzerimizde çok büyük bir baskı vardı. Bu düşüncelerle sahaya çıktık. Daha öncesinde takım halinde şöyle bir fikir birliğine varmıştık: Sahaya çıkacağız ve son saniyeye kadar mücadelemizi kesinlikle sürdüreceğiz. Bu akşam iyi bir skor elde etmek için her şeyimizi vereceğiz. Diğer maçlara kıyasla çok da ofansif oynamadığımız bir karşılaşma oldu. İyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Harika bir gol attık. Attığımız golle kalitemizi gösterdik."

Cocu, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kadıköy'de Beşiktaş ile yapacakları derbiyle ilgili soruya, "Daha önceki maçları izledim. Bana, derbi karşılaşmalarının çok yoğun atmosferlerde oynandığı söylendi. Saha içerisinde sıcak, ateşli bir ortamın olduğu söylendi. Biz bunun farkındayız. Nasıl bir karşılaşmanın bizi beklediğinin farkındayız." diye cevap verdi.