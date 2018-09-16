DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in beşinci haftasında konuk ettiği Eskişehirspor'u 4-1 yenen Denizlispor'un teknik direktörü Osman Özköylü, bu galibiyetin takımı için çok önemli olduğunu söyledi.



Özköylü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmaları gereken bir müsabakada galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Hakemin verdiği kararlar ve futbolcuların yaşadığı kararsızlıktan ilk yarı istedikleri oyunu çıkaramadıklarını ifade eden Özköylü, "Devre arasında kendi aramızda konuştuk. Oyuncular kendi aralarında konuştular. 'Biz bu değiliz' dedik. Kendi kalitemize birazcık ulaştık ve böyle bir skor elde ettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Takımın yaşadığı psikolojik sıkıntıların içerisinde çok önemli, ihtiyacımız olan 3 puandı. Önemli olan 3 puandı, onu da aldık. Bunun keyfini yaşamamız lazım." diye konuştu.





- Çapa: "İkinci yarı beklentimizin dışında bir oyun vardı"





Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, beklemedikleri bir sonuçla maçı tamamladıkları için üzgün olduklarını belirterek, "Çünkü ilk devre ile ikinci devreye baktığımızda biraz fark vardı. İlk devrede gayet iyi oynadık. Bazı pozisyonları tecrübesizliğimizden kaybettik. İkinci yarı tamamen beklentimizin dışında bir oyun vardı." ifadelerini kullandı.

Denizlispor'un, ikinci yarıda risk alarak geleceğini bildiklerini anlatan Çapa, şunları kaydetti:

"Yemiş olduğumuz gollere bakarsak, gereğinden fazla bireysel hata yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte şöyle bakmamız lazım. Yani Denizlispor bizim artık bu ligdeki rakibimiz değil, bu gerçek. Bireysel olarak baktığımızda ilk 5-6 sıraları kovalayacak oyunculara sahip. Bizim hedefimiz değişti açıkçası. Ama bu takım, 45 dakikadaki oyunu 65-70 dakikalara yaydığı zaman daha iyi sonuçlar alacaktır. İlk devreye kadar 10 puan alabilirsek hedefimize ulaşmış oluruz."