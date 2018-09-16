Maçın ardından

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, iç sahada maç kazanamamanın kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Tuna, 2-2 sona eren Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, 5. dakikada penaltıdan yedikleri golle 1-0 yenik duruma düştüklerini belirtti.

Bu durumun oyunlarını olumsuz etkilediğini, beraberlik golünü bulduktan sonra maçta hakimiyet kurduklarını dile getiren Tuna, "Öne geçtikten sonra skoru artırabilseydik farklı olacaktı. Maalesef atak sonlandıramadık. Bizim artılarımız sonuç dışında o kadar fazla ki her maçta. Şut, pas, skoru değiştirecek pozisyon anlamında çok fazla. Bunları sonuca yansıtamayınca maalesef mutsuz olabiliyoruz." diye konuştu.

Çok fazla atak ürettiklerine dikkati çeken Tuna, iç sahada kazanamamanın kendilerini olumsuz etkilediğini ve oyun anlamında değiştirmeleri gereken şeyler olduğunu ifade etti.





- Altıparmak: "Deplasmandan alınan bir puan iyi"





Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak da "Çok zor bir deplasmandan bir puan aldık. Bizim için deplasmandan alınan bir puan iyi." dedi.

Ligde maçları en zevkli geçen takım olmayı sürdürdüklerini savunan Altıparmak, oyunu çirkinleştirmeyen, gol arayan bir takım olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Altıparmak, 2-2'den sonra oyunun Sivasspor'un doldur boşaltına döndüğünü aktararak, "Mücadeleden dolayı iki takım oyuncularını da kutluyorum. Tribünde ve televizyonda izleyen herkes zevk almıştır. Bizim üzüntümüz deplasmanda 2 gol atmamıza rağmen 3 puan alamamamız." ifadelerini kullandı.