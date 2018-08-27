Maçın ardından

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Bursaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçla ilgili, istediklerini yapamadıkları için 1 puana razı olduklarını söyledi.

Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligdeki takımların hazır olmadığını vurgulayarak, kendilerinin de birtakım eksiklerinin olduğunu belirtti.

Maça çok iyi başladıklarını ifade eden Çalımbay, şunları kaydetti:

"İstediğimiz şekilde golü bulduk. Ondan sonra maalesef girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Son paslarda dikkatli olmayınca beraberliğe razı olduk. Maçın genelinde üstünlük bizdeydi. İyi pozisyonlara da girdik. Şimdiye kadar 3 maç oynadık, üçünde de gol attık. Ama goller de yedik. Yediğimiz gollerin hepsi ölü toplardan. Bunların hepsini inşallah milli maç arasında çok iyi bir şekilde değerlendirip, telafi edeceğiz. Tabii ki bugün buradan 3 puanla ayrılmak isterdik. Maalesef istediğimiz bazı şeyleri yapamayınca 1 puana razı olduk. Ama çok güzel bir lig maçı oldu."

Çalımbay, henüz ligin başında olduklarını belirterek, "Eksiklerimizi ve hatalarımızı biliyoruz. En kısa zamanda da bunları düzeltmeye çalışacağız." dedi.





- Samet Aybaba: "Oyuncularımla gurur duyuyorum"





Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise oyuncularının sahadaki mücadelesinden memnun olduğunu söyledi.

Oyuna kötü başladıklarını ve golü erken yediklerini vurgulayan Aybaba, "Oyundaki dengesizliğimiz hemen hemen 20 dakika sürdü. Daha sonra iyi oynamaya başladık. Pozisyon buldukça oyuncularımın kendilerine güveni geldi. Sonrasında çok iyi bir oyun sergiledik ve birçok pozisyon yakaladık. Bazı eksikliklerimiz olmasına rağmen ben oyuncularımla gurur duyuyorum." diye konuştu.

Aybaba, Atiker Konyaspor karşısında galibiyet elde edemediklerini ancak oyun olarak kendilerini gösterdiklerini aktardı.

Zor bir fikstürlerinin bulunduğunu dile getiren Aybaba, "Böyle devam edersek bundan sonra yükselişine ara vermiş olan Bursaspor'u tekrar eski yerlerine döndürmek için büyük işler yapacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.











