Maçın ardından





ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Eskişehirspor'u 5-0 mağlup eden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Erkan Sözeri, elde ettikleri galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erkan Sözeri, "Bu tarz maçlar hep zor olmuştur. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.

Eskişehirspor'un sıkıntıları bulunduğuna dikkati çeken Sözeri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen hafta Balıkesirspor Baltok karşısında 2-2'lik sonuçla aldıkları bir puan, onları motive etmiş gözüktü. Golü bulana kadar zorlanacağımızı biliyorduk. Golü bulunca da sıkıntı yaptık açıkçası. Eskişehirspor, Türk futbolunun marka değerini yükseleten ve keyif getiren bir kulüp. İnşallah sorunlarını çözerler. İlk gole kadar disiplinli oynadık. İkinci yarıya daha istekli ve arzulu başladık. Gördükleri kırmızı kartın ardından rakibin yapabileceği bir şey kalmadı. Oyuncularımı kutluyorum."

Osmanlı Stadı'nın zeminini de eleştiren teknik direktör Sözeri, "Türk futbolunun ekonomik ve marka değeri had safhada. Burada patates ekseniz bitmez. Futbol oynamak isteyen bizim gibi takımlar için handikap. Sahayı bakıma alacaklar. İnşallah güzel bir saha olur." değerlendirmesinde bulundu.

Erkan Sözeri, ligde averajla lider olduklarını belirterek, "Sezonu da böyle tamamlamak istiyoruz. Transferi düşünmüyoruz. Hayır diyemeyeceğimiz bir oyuncu olursa, belki düşünürüz." diyerek sözlerini tamamladı.





- Çapa: "Böyle olacağı belliydi"





Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, kulübün içinde bulunduğu sıkıntıları dile getirerek, "Neyi değerlendirelim? Maçı mı, halimizi mi? Böyle olacağı belliydi." ifadelerini kullandı.

Duran toptan gol yediklerini hatırlatan Çapa, şöyle devam etti:

"Maçtan önce Mert Nobre'yi söylemiştik. Onu alamadık. Mücadele etmemiz gerekiyor. Final paslarını tecrübesizlikten yapamadık. Kırmızı karttan sonra maç koptu. Yediğimiz gollerin üçünde pozisyonu biz verdik. Bu kadar hata yaparsanız, rakipler affetmez. Çocukları suçlamıyorum. Bu kadar genç arkadaşı bir arada oynatınca, hatalar olacaktır. Onlara kızgın ve kırgın değiliz. Mücadele anlamında yapabileceklerinin en iyisini yaptılar."

Takımda 12 futbolcunun lisansının çıkmadığını hatırlatan teknik direktör Çapa, "Biz hayatta değiliz. Halen şampiyonluk sevdasıyla kendi kendimizi oyalıyoruz. Şu anda hastanede acile gittik. Durumumuzun ne olduğu belli. Biz önce hastalıktan kurtulalım ve lisans işini bir çözelim. Açıkçası çok üzücü. İnsanlar işin ciddiyetini algılayamıyorlar." şeklinde konuştu.

"Futbolun şakası olmaz." ifadelerini kullanan Çapa, "Çıkmak çok zor ama aşağı doğru iniş çok hızlı olur. Eskişehirspor bunu hiç hak etmiyor. Gençlerbirliği de Eskişehirspor da Süper Lig'e yakışan iki takım. Ümit ederim ki 3 gün sonra olumlu haberleri alalım. Yoksa bundan daha acı senaryolar ortaya çıkacak. 12 arkadaşın lisansı çıkmadı. Bunlar iyi futbolcular. Lisans sorunu çözülmezse onlar bir yerlere giderler ama bu camia ne olacak?" diyerek sözlerini tamamladı.