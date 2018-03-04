



BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında, sahasında MKE Ankaragücü'nü 3-1 yenen Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "Balıkesir'den de kayıpsız dönersek ligi çok farklı bir yerde bitirebiliriz." dedi.

Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolcularını tebrik ettiğini söyleyerek, kötü hava şartlarında ortaya koydukları mücadelenin takdire şayan olduğunu belirtti.

Önemli bir galibiyete imza attıklarını dile getiren Karafırtınalar, "Bu maçı çok çabuk hemen unutup çarşamba günü oynayacağımız Balıkesir maçına konsantre olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Karafırtınalar, ligin sıkıştırılmış fikstüründen dolayı zorlu maçlar oynadıklarını da sözlerine ekleyerek, "Maalesef sıkıştırılmış bir program var. Buradan en az hasarla çıkarsak Balıkesir'den de kayıpsız dönersek ligi çok farklı bir yerde bitirebiliriz. Hesaplarımız bu yönde inşallah dediğimiz gibi olur." ifadelerini kullandı.





- MKE Ankaragücü cephesi





MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal ise iki takımın da çok rüzgarlı, yağmurlu ve ağır şartlar altında elinden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyduğunu söyledi.

Kendilerinin ligdeki duran topları en iyi kullanan takım olduklarını ifade eden Kartal, "Buna rağmen hiç beklemediğimiz 2 duran topta, paylaşım hatasından ve konsantrasyon eksikliğinden dolayı goller yedik. Buna rağmen oyundaki disiplinimizi bozmadık. İlk yarıda 2 net gol pozisyonunda kaleciyi geçemedik. İkinci yarıda da 2-3 net pozisyonumuz vardı." şeklinde konuştu.

Kartal, skoru 2-1'e getirdikten sonra maçı çevirmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Futbolcularımız sahadaki bu şartlar altında ellerinden gelen bütün gayreti ortaya koydular. Sonuçta Boluspor da bu ligin güçlü, kadro derinliği iyi olan ve kaliteli futbolculardan kurulan bir takımı. Bugün istediğimizi alamadık. Hiç beklemediğimiz duran toplardan yediğimiz gollerle mağlup olduk. Onun haricinde oyun olarak ve mücadele anlamında maçın belirli bölümlerinde rakibimizden de üstündük çok net 4-5 pozisyonumuz da vardı."