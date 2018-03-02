Maçın ardından

BURSA (AA) - Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahalarında 1-0 kazandıkları Kayserispor maçına ilişkin, ''Sadece 1 maç kazandık. Mütevazılığımızı korumalıyız.'' dedi.

Le Guen, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, bu akşam hayal kırıklığı yaşamadığını ve mutlu olduğunu söyledi.

Oyuncularının bu maç için çok çalıştığını ve kazanmayı hak ettiklerini belirten Fransız çalıştırıcı, ''Tüm eleştirilere, geçtiğimiz haftalarda yaşananlara rağmen başları dik bir şekilde çalışmaya devam ettiler ancak bunu sürdürmeliyiz. Çünkü sadece 1 maç kazandık. Mütevazılığımızı korumalıyız. Son haftalarda yaşadıklarımızı hesaba katarak daha da mütevazı olmalıyız.'' diye konuştu.

Le Guen, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından oyuncularıyla ilgili yaptığı olumlu görüşlerinin hala arkasında olduğunu dile getirdi.

Teknik direktörlerin belli bir yere kadar nüfuz edebileceğini anlatan Le Guen, şöyle devam etti:

"Anahtar hep oyuncuların elindedir, onlar ortaya koyuyorsa, o gözükecektir. Bunun farkında olmalıyız. Şunu kabul etmeliyiz ki onların kapıları açabilme özellikleri bizim için önemli oluyor. Örneğin böyle bir Jires'i (Kembo) bu haliyle sahada görmek çok önemliydi. Shehu da geldiği günden beri takıma katkı vermeye çalışıyor. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum, birlik oldular. İçinde bulunduğumuz durumu da hesaba katarsak birlik olmaları çok önemli.''





-''Çalıştım, her zamanki gibi çalıştım''





Bir gazetecinin, ''Galatasaray maçının ardından camiada çok eleştirildiniz. Bu haftayı nasıl geçirdiniz?'' sorusuna Le Guen, şu yanıtı verdi:

''Çalıştım, her zamanki gibi çalıştım. Eleştiriler tabii ki her zaman önemlidir ama oyuncuları ve kulüp çalışanlarıyla olan diyaloglarımdan daha önemli değil. Sezon başında taraftarlarımız, beni yanlarına çağırdığında belli bir mesafeye kadar gidip, daha fazla ileri gitmemiştim. Çünkü teknik direktörlerle taraftar arasındaki ilişki çok hassas bir ilişkidir. Geldiğimde insanlar bana ilgi gösterdiler çünkü maç kaybetmemiştik. İnsanlar hayal kurmaya başlıyorlar, birden şampiyon yapabileceğimi düşünüyorlar. Ben bu yüzden gitmedim, böyle olabileceğini biliyordum. Böyle kazanamayacağımız maçların, dönemlerin olabileceğini biliyordum. Sadece şunu söylemek gerekiyor; 1 maç kazandığınızda çok iyi hissetmek ya da 1 maç kaybettiğinizde çok kötü hissetmek sağlıklı bir şey değil.''





- Sumudica'dan oyuncularına sitem





Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica ise bugün iki takımın da kötü oynadığını, karşılaşmanın zayıf geçtiğini söyledi.

Maçta tempo olmadığını anlatan Sumudica, ''Arkadaşlarım 38 puan yaparak ligin bittiğini sandılar sanırım. Hiç bir şeyin bittiği yok. Benim başka bir hedefim daha var. Ben daha fazla yukarıda kalmak istiyorum. Bunun için çalışmamız gerekiyor. Kayserispor'a geldiğimden beri en kötü oyunumuzun bu akşam olduğunu söyleyebilirim.'' şeklinde konuştu



