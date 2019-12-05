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Lider Sivasspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS (AA) - Lider Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 14. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde,...

Spor 05.12.2019, 13:27
Lider Sivasspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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SİVAS (AA) - Lider Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 14. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı.

Isınma hareketlerinin ardından futbolcular, üç grup halinde top kapma ve pas çalışması yaptı.

İdman çift kale maçla devam etti. Antrenmana sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka katılmadı.

#antrenman #Demir Grup Sivasspor #SÜPERLİG
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