Lider Medipol Başakşehir yara aldı





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, şampiyonluk yarışında önemli bir puan kaybı yaşadı.

Bu sezon ikinci yenilgisini alan turuncu-lacivertli ekip, 30 puanda kaldı. Haftaya en yakın rakibinin 5 puan önünde lider giren İstanbul ekibi, bu puan kaybına rağmen 14. haftayı da lider tamamlayacak.

Son 3 maçında 2. galibiyetini alan Demir Grup Sivasspor ise puanını 18'e yükseltti.





- Medipol Başakşehir, 11 maç sonra kaybetti





Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de 11 maç sonra mağlubiyet yaşadı.

Ligde son yenilgisini 2. haftada deplasmanda Kasımpaşa karşısında 2-1'lik sonuçla alan Medipol Başakşehir, 11 hafta sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

İstanbul ekibinin ligdeki 5 maçlık galibiyet serisi de bu yenilgiyle bitti.





- İç sahadaki yenilmezlik serisi de sona erdi





Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup olan turuncu-lacivertli ekibin evindeki 13 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

Bu karşılaşmadan önce sahasında son yenilgisini geçen sezonun 21. haftasında 11 Şubat'ta Fenerbahçe'ye karşı 2-0'lık sonuçla alan Medipol Başakşehir, o günden sonra evinde oynadığı 13 maçta da yenilgi yüzü görmemişti.





- Sivasspor'da büyük coşku





Demir Grup Sivassporlu futbolcular, karşılaşma sonrasında galibiyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

Kendilerini desteklemek için tribündeki yerini alan taraftarlarıyla karşılıklı tezahürat yapan oyuncuların sevinci, soyunma odasında da sürdü.





- Medipol Başakşehir'in Sivasspor'a şansı tutmuyor







Turuncu-lacivertli ekibin, Demir Grup Sivasspor karşısında ligdeki galibiyet özlemi 5 maça yükseldi.

Rakibiyle oynadığı son 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen İstanbul ekibi, geçen sezon da sahasında rakibi ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli bir yara almıştı.

Medipol Başakşehir, ligdeki son 5 maçta rakibine 2 kez yenilirken, 3 karşılaşma da berabere sona erdi.





- Emre Belözoğlu 10 maç sonra ilk 11'de





Medipol Başakşehir'de sakatlığı geçen kaptan Emre Belözoğlu, Süper Lig'de 10 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Son olarak ligin 3. haftasında turuncu-lacivertli ekibin sahasında Akhisarspor ile oynadığı mücadelede ilk 11'de forma giyen Emre, bu karşılaşmadan sonra oynanan 10 mücadelede ilk 11'de yer alamamıştı.





- Maç öncesi anlamlı destek





Karşılaşma öncesinde turuncu-lacivertli futbolcular, ısınma hareketlerine Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığına yönelik "90 dk koşmak için umudumuz var. #umuDuMaDestekol" pankartıyla çıktı.

Futbolcular, seremonide de DMD kas hastası çocuklarla birlikte sahada yer aldı.