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Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde...
Spor 14.12.2019, 17:59
KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, 10'a 10 taktik çalışma ile sona erdi.
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