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Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde...

Spor 14.12.2019, 17:59
Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
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KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, 10'a 10 taktik çalışma ile sona erdi.

#antrenman #İttifak Holding Konyaspor #Konyaspor
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