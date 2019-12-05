Son Dakika

Konyaspor'da, Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıkları

KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık...

Spor 05.12.2019, 19:17
Konyaspor'da, Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıkları
banner230

KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas, orta ve şut çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Öte yandan tedavilerine devam edilen Marko Jevtovic, Ertuğrul Taşkıran ve Savaş Polat’ın yanı sıra 18 Yaş Altı Milli Takımı’nda bulunan Ali Karakaya antrenmana katılmazken, Ali Turan ise ilk bölümde takımla, daha sonra fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Antrenmanda 15 Yaş Altı Takımı'ndan kaleci Deniz Ertaş, 17 Yaş Altı Takımı'ndan Şener Kaya ve Emre Pehlivan da yer aldı.




#Gaziantep Futbol Kulübü #Konyaspor #SÜPERLİG
Yorumlar (0)
banner287
banner269
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 05 Aralık 2019
İmsak 06:09
Güneş 07:37
Öğle 12:37
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:49

Gelişmelerden Haberdar Olun

@