Son Dakika
Konyaspor'da, Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıkları
KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık...
Spor 05.12.2019, 19:17
KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas, orta ve şut çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Antrenmanda 15 Yaş Altı Takımı'ndan kaleci Deniz Ertaş, 17 Yaş Altı Takımı'ndan Şener Kaya ve Emre Pehlivan da yer aldı.
2°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 05 Aralık 2019
|İmsak
|06:09
|Güneş
|07:37
|Öğle
|12:37
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:49