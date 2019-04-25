Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 29 Nisan Pazartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core ve kuvvet çalışmasıyla başladı.

İkinci bölümü sahada gerçekleşen antrenmana tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı, Selim Ay, Petar Filipovic, Abdou Razack Traore ve Deni Milosevic katılmadı.

Çabukluk hareketi ve 5'e 3 pas çalışması ile başlayan saha idmanı, taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi.



