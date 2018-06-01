"Konyaspor'a altın çağını yaşatan anlayışa dönmeyi arzu ediyoruz"





KONYA (AA) - Konyaspor Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adaylığını açıklayan kulübün eski başkan yardımcılarından Mustafa Oral, yönetim kurulu listesini tanıttı.

Mustafa Oral, kulübün 8 Haziran'da, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 19 Haziran'da yapılacak olağanüstü genel kurulu öncesi, oluşturduğu yönetim kadrosuyla tanıtım toplantısı düzenledi.

Oral, Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, olağanüstü genel kurulun Konyaspor açısından tarihi bir eşik olduğunu ifade etti.

Uzun süre sonra birden fazla adayın yarışacağı, taraftarların ve camianın da bu sürece katılacağı bir dönemde olduklarını vurgulayan Oral, "2014-2017 sezonları arasında yönetimde yer almış, Konyaspor'un en başarılı dönemlerinde bu kulübe hizmet etmiş bir ekip var. Bu ekibe çok değerli isimlerin katılımıyla Konyaspor yönetimine talip olmaya karar verdik." diye konuştu.

Oral, ekibin yönetim anlayışını ve felsefesini yansıtması açısından seçim kampanyasına "Konyaspor Retro" ismini verdiklerini anlattı.

Retronun, "geçmişten ilham alan yenilikler" anlamına geldiğini aktaran Oral, "Biz, Konyaspor tarihinin en başarılı dönemlerinde hizmet etmiş bir ekip olarak kulübümüze altın çağını yaşatan anlayışa dönmeyi arzu ediyoruz. Konyaspor Retro projesiyle üreten, kendi kaynaklarını oluşturan, endüstri futbolunun doğrularını yapan bir kulüp modeline geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk futbolunda ekonomik ve sportif açıdan sürekli irtifa kaybedildiğini, artık üretmeden tüketme devrinin sona erdiğini kaydeden Oral, "Ortaya koyacağımız yönetim felsefesiyle Türk futbolunu içten içe çökerten hastalığın Konyaspor bölümünü tedavi etmeyi amaçlıyoruz. Camiamız ve taraftarımızın da ne istediğini çok iyi biliyoruz. Modern futbolun doğrularını camiamızla harmanlayarak doğru bir modelle Konyaspor'u geleceğe taşıyacağız. Kavga ve kısır tartışmadan çok vizyona önem veriyoruz." şeklinde görüş belirtti.