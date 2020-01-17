Konyaspor son anlarda bulduğu golle kazandı
Süper Lig'in 18. haftasının açılış maçında İttifak Holding Konyaspor deplasmanda MKE Ankaragücü'nü tek golle geçti.
ANKARA (AA) - Süper Lig'in 2019-2020 sezonunun ikinci yarısının açılış maçında İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.
14. dakikada Pinto'nun pasında İttifak Holding Konyaspor ceza alanında topla buluşan Kitsiou'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta gitti.
16. dakikada Milosevic'in ceza alanının sağından yerden ortasında, Thuram meşin yuvarlağa dokunamadı.
17. dakikada Milosevic'in yerden sert vuruşunda top, kale direğin yanından auta çıktı.
30. dakikada İlhan Parlak'ın yaptığı ortada Faty'nin vuruşunda, rakibe çarpan top kornere gitti.
Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
57. dakikada Cebrail'in ortasında Faty'nin kafa vuruşunda, top auta gitti.
65. dakikada Scarione'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, top üstten auta çıktı.
81. dakikada Hasan Kaya'nın ortasında İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda, top az farkla dışarı gitti.
83. dakikada Alper Uludağ'ın ortasında Miya'nın vuruşunda, top direkten döndü. Dönen topu Pazdan kornere attı.
90+1. dakikada Bajic'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Shengelia, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.
İttifak Holding Konyaspor, karşılaşmayı 1-0 kazandı.