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Konyaspor Sergen Yalçın ile tırmanışa geçmek istiyor

- Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Baydar: "Teknik direktörümüz Sergen Yalçın ile yukarı doğru bir ivme kazanmayı ve bize inananların yüzünü güldürmeyi hedefliyoruz. Galatasaray maçı zor bir maç olacak ama Atiker Konyaspor için imkansız değil"

09 Mart 2018 Cuma 12:43
Konyaspor Sergen Yalçın ile tırmanışa geçmek istiyor
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KONYA (AA) - Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 11 Mart Pazar günü Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmaya ilişkin, "Teknik direktörümüz Sergen Yalçın ile yukarı doğru bir ivme kazanmayı ve bize inananların yüzünü güldürmeyi hedefliyoruz. Galatasaray maçı zor bir maç olacak ama Atiker Konyaspor için imkansız değil." ifadesini kullandı.

Baydar, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni bir sayfa açtıklarını belirtti.

Yeni teknik ekiple ilk maça Galatasaray karşısında çıkacaklarını anımsatan Baydar, şöyle devam etti:

"Galatasaray ile sezonun ilk yarısında oynadığımız maçta iyi mücadele etmiş ancak karşılaşmanın ikinci yarısında ofsayttan yediğimiz gol ile dengeler değişmiş ve maçı kaybetmiştik. Hakemler elbette hepimizin yaptığı hatalar gibi hata yapacaklardır. Ancak ligin boyu giderek kısalıyor ve skoru etkileyecek her hata bir takımın kaderini, geleceğini doğrudan etkileyecektir. O yüzden karşılaşmaları yöneten hakemlerimizden istediğimiz tek şey, sezonun geri kalan bölümünde çok daha dikkatli olmaları ve takımların ligdeki durumlarına bakmadan adil bir şekilde müsabakaları yönetmeleridir."


- "Kiminle karşılaştığımızın önemi yok"


Baydar, son iki karşılaşma hariç sergiledikleri futbol, ortaya koydukları mücadele ve performansa bakıldığında bulundukları yeri hak etmediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu durumdan bir an önce kurtulabilmek için en büyük görev futbolcu kardeşlerimize düşüyor. Onlara ve kalitelerine inanıyoruz. Teknik direktörümüz Sergen Yalçın ile yukarı doğru bir ivme kazanmayı ve bize inananların yüzünü güldürmeyi hedefliyoruz. Galatasaray maçı zor bir maç olacak ama Atiker Konyaspor için imkansız değil. Özellikle son dönemde oynadığımız ve kaybetmediğimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında sergilediğimiz performansa ulaştığımız takdirde nerede, kiminle karşılaştığımızın önemi yok. Takımımıza güveniyoruz."

Rakip seçecek durumda olmadıklarını vurgulayan Baydar, "Aşağıdaki ve yukarıdaki takımların birbirlerine üstünlük sağladığı bir sezonu yaşıyoruz. O yüzden sahaya çıkacağız ve bize yakışır şekilde mücadele edip, istediğimiz sonucu alıp döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Ahmet BaydarAtiker KonyasoprGalatasaraySpor Toto Süper Lig
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