Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı





KONYA (AA) - İttifak Holding, Süper Lig'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmandaile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanında, Gaziantep FK maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular, salonda yenilenme çalışması yaptı.

Antrenman, taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdi.