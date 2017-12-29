Konyaspor ikinci yarıdan umutlu

KONYA (AA) - BASİR GÜLÜM - Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk yarısını 15 puanla 16. sırada tamamlayan Atiker Konyaspor, yapacağı transferlerle ikinci yarıda ilk 10'u hedefliyor.

Sezonun ilk yarısında 17 maçta 4 galibiyet elde eden, 3 beraberlik yaşayan ve 10 mağlubiyet alan yeşil-beyazlı ekip, attığı 16 gole karşılık kalesinde 23 gol gördü.

İç sahadaki 9 maçta 14, deplasmandaki 8 maçta ise 1 puan alan Atiker Konyaspor, ilk yarıyı 15 puanla 16. sırada düşme hattında tamamladı.

Yeşil-beyazlı ekip, geçen sezon 43 puanla 9. tamamladığı Süper Lig'in ilk yarısında, 6 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyetle 24 puana ulaşmış ve 8. sırada yer almıştı.





- "Takımımız kaliteli futbol oynuyor"





Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Yılmaz, iyi futbol oynadıklarını, yapacakları takviyelerle ikinci yarıda çıkışa geçeceklerine inandığını belirtti.

Başkan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk yarıyı değerlendirdi. Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi müsabakaları nedeniyle takımın biraz zorlandığını vurgulayan Yılmaz, Avrupa'daki maçlardan dolayı ligde pazartesi günü oynamaları gerekirken sürekli pazar günü sahaya çıktıklarını, oyuncuların dinlenmeden perşembe günü yine maç yaptığını söyledi.

Başka sıkıntılar da yaşadıklarını ve bunların genel olarak takımın performansını etkilediğini dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lig maçlarına bakıldığında herkes kendine 'bu takım niye burada' diye soruyor. Takımımız çok güzel ve kaliteli futbol oynuyor. Başta Marsilya maçı olmak üzere, Avrupa'daki rakiplerimize karşı nasıl oynadığımızı herkes gördü. Avrupa'da 6 puan toplayıp ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Lige geldiğimizde maalesef hakemler bize aynı şekilde davranmadı. Ligde kötü gidişimizde birçok neden etkili oldu. Kupa maçı sonrası 5 maç ceza aldık. Ayrıca 7 maçımızda bariz hakem hataları yaşandı. Bir de gol bölgesindeki oyuncularımızı geç aldık. Kampa katılamadılar. Bunun da etkisi var."





- "Gol sorunu yaşadık"





Sezon başında 14 transfer yaptıklarını, bu oyuncuların çoğunun başarılı olduğunu anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Defans ve orta sahadaki oyuncularımız iyi uyum sağladı. İleri uç bölgesine yaptığımız birkaç transfer tutmadı. O arkadaşlar da kaliteli, transfer değeri yüksek oyuncular ama bizde tutmadılar ve ne yazık ki gol sorunu yaşadık. Ligin şu anda en az gol atan ve en az gol yiyen takımlarından biriyiz. Dolayısıyla ileriye, forvet bölgesine yapılan transferlerde bir uyumsuzluk oldu. Bu oyuncularla yollarımızı ayıracağız. Elbette bu bölgelere takviyeler yapacağız. Yapılacak takviyelerle takım ikinci yarı daha iyi yerlere gelecektir. Hedeflediğimiz gibi ligi ilk 10 içerisinde bitireceğiz."