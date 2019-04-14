Konyaspor ara vermedi

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 21 Nisan Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Sivasspor maçında forma giyen oyuncular salonda yenilenme çalışması yaptı.



Diğer futbolcular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından saha etrafındaki parkurda dayanıklılık ve çabukluk çalışmaları gerçekleştirdi.

İdman 5'e 3 oynanan çift kale maçın ardından sona erdi.

