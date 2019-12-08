Konya'da gol çıkmadı
Süper Lig'in 14. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK karşılaşması, golsüz eşitlikle sona erdi.
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yi konuk etti.
Maçın 17. dakikasında Miya'nın sol kanattan pasında, ceza alanı dışında bekleyen Jonsson'un gelişine vuruşunda top yandan auta gitti.
32. dakikada Oğuz Ceylan'ın sağ kenar çizgiden ortası sonrası Pawlowski'nin bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
33. dakikada Milosevic'in ara pasına hareketlenen Miya'nın kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, Günay Güvenç tehlikeyi uzaklaştırdı.
34. dakikada topla sağ kanattan çizgiye inen Ömer Ali Şahiner'in ortasında, Bajic'in kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
40. dakikada Volkan Fındıklı'nın ara pasına hareketlenen Ömer Ali Şaniner, topu kafayla Bajic'in önüne indirdi. Bu oyuncunun ceza sahası içinden şutunda kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.İkinci yarı
55. dakikada Twumasi'nin sol kanattan kullandığı kornerde, ceza alanı içinde iyi yükselen Jefferson'un kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
62. dakikada orta sahadan çalımlarla ceza sahası önüne kadar yaklaşan Milosevic'in sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
71. dakikada Milosevic'in ceza sahası içinden ortasında Bajic'in dokunuşu sonrası kaleye yönelen topu, defans kornere çeldi.
78. dakikada Jefferson'ın sol çaprazdan vuruşunda , kaleci Serkan Kırıntılı güçlükle topu çıkardı.
Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.
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