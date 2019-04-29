Kazada hayatını kaybeden Alanyasporlu Josef Sural'ın kariyeri

İSTANBUL (AA) - İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda oynanan maçın ardından Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Çek futbolcu Josef Sural, kariyerinde 4 takımda forma giydi.

Çekya'nın Hustopece kentinde 30 Mayıs 1990 tarihinde dünyaya gelen Sural, futbol kariyerine 2008 yılında ülkesinin Zbrojovka Brno takımında başladı.

Daha sonra sırasıyla Slovan Liberec ve Sparta Prag'ta forma giyen Josef Sural, bu sezonun devre arasında Aytemiz Alanyaspor'a transfer oldu.

Çekya Milli Takımı'nın da formasını giyen Josef Sural, Aytemiz Alanyaspor ile Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 11 maçta bir kez gol sevinci yaşadı.

Forvet bölgesinde görev yapan Sural, 12 Ocak'ta Aytemiz Alanyaspor ile sözleşme imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, "Burada olmaktan mutluyum. Takımın daha iyi yerlere gelmesi için hep birlikte mücadele edeceğiz. Alanya, ailemle yaşayabileceğim bir yer. Türkiye ligini de takip ediyordum. Burada futbol oynamanın ve yaşamanın ne kadar güzel olabileceğini düşündüğüm için Alanyaspor'u tercih ettim." ifadelerini kullanmıştı.

Şubat ayında 2. çocuğu dünyaya gelmişti

Evli olan Çek futbolcu Josef Sural'ın 2 kız çocuğu bulunuyor.

Sural'ın ikinci kızı, şubat ayında dünyaya gelmişti. Sural, kızının doğduğu 7 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eşimle ikinci kez hayatımızın en güzel anını yaşıyoruz. Şimdi ikinci kızımız Melissa Denise ile. Aileye hoş geldin küçük prenses." ifadelerine yer vermişti.

Türkiye'ye karşı oynadı

Çek futbolcu Josef Sural, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2016) Türkiye'ye karşı forma giymişti.

Sural, A Milli Futbol Takımı'nın Çek Cumhuriyeti'ni 2-0 mağlup ettiği grup karşılaşmasının son 19 dakikasında görev yapmıştı.

Beş yılı Slovan Liberec'de geçti

Josef Sural, kariyerinde en fazla Çekya'nın Slovan Liberec takımında oynadı.

Sural, 2011-2016 yıllarında görev yaptığı Liberec temsilcisiyle çıktığı 113 maçta 30 kez fileleri havalandırdı. Çek futbolcu, Slovan Liberec ile bir kez lig şampiyonluğu yaşadı.

Kariyerine ülkesinin Zbrojovka Brno takımında başlayan Çek futbolcu, burada çıktığı 37 maçta 2 gole imza attı.

2016-2019 yıllarında Çekya'nın köklü kulüplerinden Sparta Prag'ın da formasını giyen 28 yaşındaki Sural, oynadığı 67 müsabakada 20 gol kaydetti.

Sural, Türkiye kariyerindeki tek golünü ise Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor'un Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettiği maçta kaydetmişti.

Geçirdiği trafik kazası sonucu 28 yaşında hayatını kaybeden Sural'ın erkek kardeşi de profesyonel futbolcu. 22 yaşındaki Jakub Sural, abisinin kariyerine başladığı Zbrojovka Brno takımının formasını giyiyor.