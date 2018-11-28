Kayserispor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

KAYSERİ (AA) - Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün tesislerinde teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda kontrol pas oyunuyla devam etti. Antrenman, 5'e 2 top kapma ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Antrenmana, sakatlıkları düzelen Deniz Türüç ve Hasan Hüseyin Acar ile iki hafta önce kadro dışı bırakılan ve yönetim tarafından affedilen Jean Armel Kana Bıyık da katıldı.

Kayserispor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.