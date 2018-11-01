Kayserispor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

KAYSERİ (AA) - Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün tesislerinde teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Ziraat Türkiye Kupası maçında Pazarspor'a karşı forma giyen oyuncular salonda çalışarak antrenmanı bitirdi. Müsabakada forma giymeyen oyuncuların katıldığı idman ise koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda kontrol pas ile devam eden idman, 5'e 2 top kapma ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Antrenmana, sakatlığı nükseden ve yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenilen Deniz Türüç katılmadı.