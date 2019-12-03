Kayserispor'da kupa mesaisi

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KAYSERİ (AA) - İstikbal Mobilya Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 5 Aralık Perşembe günü sahasında Manisa Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp...
Spor 03.12.2019, 17:09
KAYSERİ (AA) - İstikbal Mobilya Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 5 Aralık Perşembe günü sahasında Manisa Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koordinasyon çalışması ve yarı sahada çift kale maç yaptı.
Kayserispor, yarın yapacağı antrenmanla Manisa Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
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