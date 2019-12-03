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Kayserispor'da kupa mesaisi

KAYSERİ (AA) - İstikbal Mobilya Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 5 Aralık Perşembe günü sahasında Manisa Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp...

Spor 03.12.2019, 17:09
Kayserispor'da kupa mesaisi
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KAYSERİ (AA) - İstikbal Mobilya Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 5 Aralık Perşembe günü sahasında Manisa Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koordinasyon çalışması ve yarı sahada çift kale maç yaptı.

Yaklaşık 1 saat süren antrenmana Beşiktaş maçında forma giyen oyuncular katılmadı.

Kayserispor, yarın yapacağı antrenmanla Manisa Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını tamamlayacak.


#İstikbal Mobilya Kayserispor #Manisa Futbol Kulübü #Ziraat Türkiye Kupası 5. tur
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