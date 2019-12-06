Son Dakika

Kayserispor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

KAYSERİ (AA) - İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular...

Spor 06.12.2019, 16:42
Kayserispor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
banner230

KAYSERİ (AA) - İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınmanın ardından koordinasyon ve hıza dayalı birleşik hareketler yaptı. İdman yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Kayserispor, 9 Aralık Pazartesi günü Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.00'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

#antrenman #Kayserispor #SÜPERLİG
Yorumlar (0)
banner287
banner269
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 06 Aralık 2019
İmsak 06:10
Güneş 07:38
Öğle 12:37
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:49

Gelişmelerden Haberdar Olun

@