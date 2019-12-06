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Kayserispor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
KAYSERİ (AA) - İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular...
Spor 06.12.2019, 16:42
KAYSERİ (AA) - İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kayserispor, 9 Aralık Pazartesi günü Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.00'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
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